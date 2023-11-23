ЦППК сняла сезонные ограничения на провоз зимнего спортинвентаря в поездах

Теперь пассажиры могут провозить такой спортинвентарь бесплатно в любое время года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) теперь могут провозить зимний спортинвентарь бесплатно в любое время года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Ранее без доплаты провозить лыжи и сноуборды в поездах ЦППК можно было в определенные периоды времени, о которых компания объявляла заранее. Теперь эта возможность стала бессрочной, и пассажиры могут пользоваться ею круглый год и на всех направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе 2022 года ЦППК сняла ограничения по размерности на бесплатный провоз лыж и сноубордов в своих электропоездах. Благодаря этому пассажиры старше пяти лет смогли провозить по одному комплекту сезонного спортинвентаря без доплаты вне зависимости от длины снаряжения. Но если прежде это можно было сделать только в зимнее время, то теперь эта опция стала круглогодичной.

"В электропоездах компании также разрешен бесплатный провоз детских санок и другого зимнего инвентаря, размеры которого не превышают 180 см по длине трех измерений, а также весом не более 36 кг. Эти предметы должны перевозиться безопасно для пассажиров, в чехлах или упаковке", - заключили в ЦППК.