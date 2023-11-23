Свыше 300 врачей с начала года трудоустроились в Подмосковье по программе "Приведи друга"

В рамках программы сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство привлеченного им специалиста в размере до 50 тыс. рублей за врача, до 25 тыс. рублей за фельдшера или медсестру

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Свыше 560 медицинских работников трудоустроились в больницы и поликлиники Московской области благодаря программе "Приведи друга", из них свыше 300 - с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Привлечение новых медицинских кадров, а также поддержка тех специалистов, кто уже трудится в Подмосковье, для нас один из приоритетов в работе. В прошлом году мы запустили в Подмосковье программу "Приведи друга", за это время, благодаря ей, к нам в регион трудоустроились 565 врачей и специалистов со средним медицинским образованием, в том числе 312 - с начала этого года", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что в рамках программы "Приведи друга" сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство привлеченного им специалиста в размере до 50 тыс. рублей за врача, до 25 тыс. рублей за фельдшера или медсестру.

Отмечается, что в этом году наиболее востребованной программа стала у медицинских сестер, фельдшеров скорой помощи, анестезиологов-реаниматологов, а наибольшее количество участников программы работает в Красногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Реутове и Пушкинском округе.