Косатке из "Москвариума" могут создать полувольные условия, когда ее детеныш подрастет

Специалисты ведут поиски подходящего места и прорабатывают варианты организации нужной инфраструктуры для обитания животных в новой среде

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Специалисты "Москвариума" предлагают создать для живущей в океанариуме косатки Наи полувольные условия, например, в закрытой лагуне или бухте, для полной реализации ее потребностей. Однако на период беременности Наи и подрастания детеныша ей лучше не менять среду обитания, отметила в беседе с ТАСС главный ветеринарный врач "Москвариума" Ирина Суворова.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе "Москвариума", идея создать полувольные условия для морских млекопитающих возникла несколько лет назад, но ее реализация требует немало времени. Согласно международным рекомендациям, проживших более двух лет в искусственных условиях китообразных в дикую природу лучше не выпускать, так как они утрачивают некоторые жизненно важные навыки, например, добывать самостоятельно пищу, и после возвращения в дикую природу могут погибнуть. "Содержание в полувольных условиях позволяет объединить условия, максимально приближенные к природным, и заботу ветеринарных врачей и тренеров, полноценный рацион, мониторинг состояния здоровья", - пояснила Суворова.

Сейчас специалисты ведут поиски подходящего места и прорабатывают варианты организации нужной инфраструктуры для обитания животных в новой среде.

Биологические потребности

По словам ветеринара, содержание в океанариуме само по себе не наносит вред здоровью животного. Для Наи здесь есть два соединенных между собой больших бассейна с морской водой: один - для отдыха, а второй - для игр, социальных активностей и тренировок. Врачи и тренеры обеспечивают Нае должный уход, разнообразное питание и общаются с ней каждые полчаса с 09:00 до 21:00. "Участие Наи в шоу является таким же элементом общения и социальной активности для нее, как и обычные тренировки. Учитывая биологические потребности косатки и ее высокоразвитый интеллект, важно стимулировать и поощрять двигательную и познавательную активность, когнитивное развитие животного", - пояснила Суворова.

Когда стало известно о беременности Наи, из шоу были исключены элементы, которые могут повлиять на развитие плода. "Планомерно снижая активности во время шоу и увеличивая время индивидуальных занятий Наи с тренерами, мы постепенно подготовили животное к тому, что в конце ноября она закончит свое участие в шоу. Так, впервые за восемь лет "Москвариум" отменил шоу с участием косаток", - сказала собеседница ТАСС.

Тем не менее, подчеркнула она, неволя - не лучшие условия для морских млекопитающих. Полувольные условия в лагуне или бухте с приближенным к естественной среде обитания косаток ландшафтом позволят эффективнее реализовать потребности животного. Однако сейчас перемещение Наи невозможно: большую часть своей жизни она провела в "Москвариуме", и на период беременности, родов и ухода за малышом важно сохранить привычные для нее условия. "Перемещение китообразных на последних сроках беременности запрещено, так как стресс, связанный с транспортировкой, приведет к потере беременности", - пояснила Суворова, добавив, что также нужно обеспечить спокойствие животным во время молочного вскармливания, которое может продлиться до трех лет.

К тому же, сообщила Суворова, есть опасения по поводу родов Наи. Косатки - млекопитающие, которые дышат воздухом, но детенышей рожают в воду, и малышу нужно быстро всплыть на поверхность, чтобы сделать первый вдох. Иногда им может потребоваться помощь самки, а Ная ввиду неопытности может не сориентироваться. Как рассказал ТАСС морской биолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов, направить команду спасателей к Нае не получится - погружение людей с косатками в России запрещено. "Даже если бы на законодательном уровне вмешательство водолазов было бы возможно, присутствие незнакомых Нае людей при ее первых родах или сразу после рождения детеныша может привести к дополнительному стрессу и агрессии косатки, которая является хищником", - добавил он.

Помощь науке

В "Москвариуме" подчеркнули, что перемещение Наи в 2015 году из бухты Средняя было вынужденной мерой. Ее вместе с другими косатками отловили в Охотском море и поместили в замерзающие сетевые вольеры, что угрожало животным гибелью. "Косатки были отловлены специализированными компаниями для продажи в зарубежные океанариумы. Сейчас отлов морских млекопитающих даже в научно-просветительских целях полностью запрещен, что является большой победой в том числе и для "Москвариума", который принимал активное участие в разработке закона о запрете вылова китообразных", - отметили в пресс-службе.

Переезд млекопитающих в столичный океанариум помог не только спасти их, но и наработать значительную научную базу. "Если мы столкнемся с ситуацией, когда животному на воле нужна будет медицинская помощь, то мы, конечно же, сделаем все возможное для того, чтобы ему помочь. Более того, уникальная научно-практическая база, наработанная "Москвариумом" по части содержания и ухода за косатками, позволяет нашему Центру делиться важной информацией с организациями и научными институтами", - отметили в пресс-службе.

Директор Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН Вячеслав Рожнов рассказал ТАСС, что работа, которая проходит в "Москвариуме" по взятию проб у Наи, крайне важна для понимания физиологических процессов у косаток в дикой природе. "Более того, исследования, которые ведутся в "Москвариуме", необходимы для валидации тех неинвазивных методов, которые используются и для косаток, живущих в естественной среде", - сказал он.

Другие обитатели океанариума

Суворова отметила, что для других крупных морских обитателей, проживающих в океанариуме, - дельфинов, морских львов и моржа, - "Москвариум" является комфортным местом жительства. Каждый из них обитает в своей постоянной акватории, за каждой группой млекопитающих закреплены квалифицированные специалисты, а вода соответствует водам ареалов обитателей. Рацион животных максимально приближен к естественному, здесь есть своя лаборатория разведения живых кормов. Все тренировки для животных, выступающих в шоу, проходят по методике положительного подкрепления, то есть игрового и тактильного взаимодействия, а также лакомств в качестве дополнительной мотивации.

Шоу разработано таким образом, что если животное отказывается выступать, то проигрывается сценарий без его участия. "Участие в шоу и показательных тренировках является частью их привычного распорядка дня, а также важной частью социального развития животных. По ветеринарной части каждое животное регулярно проходит диспансеризации. Но, несмотря на это, полувольные условия содержания в перспективе могут быть рассмотрены и для них", - заключила Суворова.