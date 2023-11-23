Минюст намерен до конца года доработать подачу отчетов НКО через портал госуслуг

Глава ведомства Константин Чуйченко отметил, что для каждой зарегистрированной некоммерческой организации предусмотрен персональный личный кабинет на электронной платформе для подачи новой отчетности

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минюст России планирует до конца этого года доработать платформу, которая позволит подавать отчетность некоммерческих организаций через портал госуслуг. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, выступая на проходящей в министерстве международной научно-практической конференции "Державинские чтения".

"Завершается работа по подготовке электронной платформы для подачи НКО новой отчетности. Помимо этого, данный цифровой ресурс позволит реализовать целый ряд сервисов. Для каждой зарегистрированной некоммерческой организации предусмотрен персональный личный кабинет, вход в который будет осуществляться через портал госуслуг. Разработку данной платформы планируется завершить к концу декабря текущего года", - сообщил министр.