CNN: актера Джейми Фокса обвинили в сексуальных домогательствах

По данным телеканала, в Верховный суд города Нью-Йорк поступил соответствующий иск

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Американский актер и обладатель премии "Оскар" Джейми Фокс, известный в том числе по главной роли в фильме "Джанго Освобожденный" (Django Unchained, 2012) режиссера Квентина Тарантино, столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах и нанесении физического вреда здоровью. Соответствующий иск подан в Верховный суд города Нью-Йорк, сообщил телеканал CNN со ссылкой на попавший в его распоряжение судебный документ.

По информации телеканала, обвинения поступили со стороны женщины, имя которой не раскрывается. Она утверждает, что инцидент произошел в 2015 году в нью-йоркском ресторане Catch NYC. Фокс якобы "намеренно и без [ее] согласия с применением силы и находясь в состоянии алкогольного опьянения" прикасался к интимным частям тела потерпевшей. Женщина требует компенсации "физического и эмоционального ущерба", однако сумма возможной выплаты не называется.

Кроме того, она подала в суд на компанию - владельца ресторана Catch Hospitality Group и связанные с ней организации, обвиняя их в халатности, допущенной во время найма и обучения сотрудников, а также в недостаточном контроле за их поведением на рабочем месте.

Помимо роли в фильме "Джанго освобожденный", Фокс также запомнился зрителям благодаря участию в картинах "Солист" (The Soloist, 2009), "Законопослушный гражданин" (Law Abiding Citizen, 2009), "День Святого Валентина" (Valentine's Day, 2010), "Штурм Белого дома" (White House Down, 2013). Премию "Оскар" ему принесла роль в ленте "Рэй" (Ray, 2004) о выдающемся американском блюзмене Рэе Чарльзе (1930-2004).