23 ноября, 10:20
Арктика

На Ямале более 700 камер подключат к искусственному интеллекту в 2024 году

По информации пресс-службы правительства региона, "камеры с функцией распознавания лиц появятся на улицах, в местах отдыха и на крупных транспортных узлах"

ТАСС, 23 ноября. Более 700 камер подключат к системе видеонаблюдения с распознаванием лиц во всех муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа в 2024 году, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В следующем году к искусственному интеллекту подключат более 700 камер во всех муниципалитетах округа. Камеры с функцией распознавания лиц появятся на улицах, в местах отдыха и на крупных транспортных узлах", - говорится в сообщении.

В следующем году планируют ввести в эксплуатацию 13 стационарных камер фотовидеофиксации на региональных дорогах. Сейчас их 134, еще 25 введут до конца декабря.

В пресс-службе правительства также отметили, что к концу года к единой системе видеонаблюдения будет подключено более 3 тыс. камер в 12 муниципальных образованиях. В окружной столице установят 148 камер, в Новом Уренгое - 100 камер, расширят сеть видеонаблюдения в Губкинском и Муравленко, завершат работы на вокзалах Пурпе, Коротчаево и Нового Уренгоя, также первые подобные камеры появятся в селах Аксарка и Яр-Сале.

Пилотный проект запустили в 2023 году в Салехарде и Ноябрьске. Сейчас к единой системе видеонаблюдения подключены 2 742 камеры в 10 муниципальных образованиях. Установку системы завершили в аэропортах Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Салехарда, а также на Салехардском речном вокзале и на железнодорожных вокзалах Ноябрьска. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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