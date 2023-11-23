В Татарстане приняли закон о патриотическом воспитании граждан

Он был принят единогласно

КАЗАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Государственный совет Татарстана принял законопроект о патриотическом воспитании граждан во втором чтении и в целом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

"Сегодня на сорок девятом заседании Государственного совета во втором и третьем чтениях принят законопроект о патриотическом воспитании граждан в РТ. <…> Проект закона был рассмотрен на заседании Государственного совета Республики Татарстан 19 октября с участием представителей непарламентских партий и принят в первом чтении. Поправки к законопроекту принимались до 27 октября", - говорится в сообщении.

Председатель комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов обратил внимание на предложения, которые были озвучены в ходе обсуждения и касаются определения отдельных терминов. "Такие понятия как "Отечество", "Родина", "патриотизм" употребляются в Конституции Российской Федерации и в федеральных законах. В этой связи раскрытие указанных терминов выходит за пределы законодательной компетенции субъектов Российской Федерации. Кроме того, полагаем, что данные понятия являются общепринятыми и в дополнительном определении не нуждаются", - цитирует пресс-служба Зарипова.

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что вопрос патриотического воспитания актуален как никогда. "Касается работы всех профильных министерств и органов исполнительной власти. Воспитание патриотизма, передача ценностей молодому поколению - крайне важная задача", - цитирует его пресс-служба.

Законопроект был принят единогласно.

Проект закона Республики Татарстан "О патриотическом воспитании граждан в Республике Татарстан" написан рабочей группой, в состав которой вошли 17 человек, в том числе депутаты Госсовета Татарстана, представители профильных министерств и ведомств, администрации главы Татарстана, аппаратов Госсовета и кабмина республики.