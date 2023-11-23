Более 4,5 млн писем получил Дед Мороз из Великого Устюга за 25 лет

Больше всего писем из-за границы отправили из Белоруссии - 439 посланий

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Свыше 4,5 млн писем поступило российскому Деду Морозу в его резиденцию в Великоустюгском районе Вологодской области за 25 лет ее работы. Больше всего писем пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Белоруссии, Италии, Испании, Сербии, Ирландии, Малайзии и Турции, сообщила пресс-служба губернатора области.

"За 25 лет реализации проекта "Великий Устюг - Родина Деда Мороза" пришло 4 млн 584 тыc. писем. Больше всего посланий поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Ежегодно Деду Морозу направляется более 240 тысяч писем. В этом году почта Деда Мороза уже приняла более 150 тыс. писем из России", - привела пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Больше всего писем из-за границы отправили из Белоруссии - 439 посланий. Также в топ-стран по числу писем вошли Италия, Испания, Сербия, Ирландия, Малайзия и Турция. В основном послания волшебнику отправляют дети, около трети писем пришло от взрослых всех возрастов.

Как сообщали ТАСС в резиденции волшебника, дети чаще всего просят современные гаджеты и игрушки, а взрослые - квартиры, машины, встретить свою любовь. В подарок Деду Морозу присылают поделки, сделанные своими руками.

Вотчина Деда Мороза расположена близ старинного города Великий Устюг, там есть деревянный двухэтажный терем волшебника, "Тропа сказок", зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, детский контактный зоопарк, круглогодичный детский лечебно-оздоровительный комплекс, гостиницы, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека волшебника, его ледник, кузница, "Лесная аптека", "Дом ремесел". В Великом Устюге действуют городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.