Движение судов по Калининградскому морскому каналу закрыли из-за ветра

Его скорость в районе Балтийска достигает 23-24 м/с

КАЛИНИНГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Движение судов по Калининградскому морскому каналу в порт Калининграда закрыто из-за ветра, скорость которого в районе города Балтийска достигает 23-24 м/с. Об этом ТАСС сообщили в службе портового контроля.

"Движение по морскому каналу закрыто по погоде. <...> Скорость ветра в районе Балтийска достигает 23-24 м/с", - сказали в службе.

Решения о приостановке движения по морскому каналу принимаются, когда скорость ветра в нем достигает 16 м/с.

Главное управление МЧС по региону в среду объявило штормовое предупреждение об усилении ветра в регионе до 27 м/с и осадках в виде снега и дождя. Учитывая ухудшение погоды, ряд компаний, осуществляющих морские перевозки грузов в регион, предупредили о возможных изменениях в расписании движения судов. "С 22 по 25 ноября в Балтийском море прогнозируется штормовая погода, возможны задержки рейсов и грузовых операций. Суда работают по погоде. По состоянию на 14:30 23 ноября паром "Амбал" работает в обычном режиме. А [судно] "Спарта" задержалась на 1,5 суток из-за сильного ветра на переходе Санкт-Петербург - Балтийск", - сообщили ТАСС, в частности, в диспетчерской службе компании "Оборонлогистика". В компании "Росморпорт" также сообщили о задержках в движении судов на калининградском направлении из-за штормового ветра.

В пресс-службе администрации Калининграда ТАСС заверили, что серьезных сбоев в системах жизнеобеспечения города из-за штормовой погоды нет. Зафиксировано падение трех деревьев без пострадавших и существенного ущерба. Детские сады и школы работают в обычном режиме, но в школах с учетом погоды введен режим свободного посещения, то есть учащиеся могут не приходить на занятия, если такое решение примут родители, пояснил представитель пресс-службы.

Аэропорт Храброво работает в обычном режиме. "Задержек рейсов по погоде нет", - сообщили ТАСС в дирекции авиаузла. В калининградском Гидрометцентре сообщили, что постепенное снижение силы ветра и улучшение погоды в регионе ожидается в ночь на 24 ноября.