23 ноября, 14:36

Образовательное пространство "Школа 21" откроют в Кемерове до конца 2024 года

Обучение в школе программирования будет бесплатным

КЕМЕРОВО, 23 ноября. /ТАСС/. Открытие школы программирования "Школа 21" в Кемерове планируется в 2024 году, до начала учебного года, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на завершающем пленарном заседании международной конференции "Развитие производительных сил Кузбасса".

"Вы знаете, что в семи субъектах работает "Школа 21", которая помогает взращивать IT-специалистов, которые так нужны экономике в настоящий момент. Кузбасс не стал исключением, уже реализуется амбициозный проект по строительству очень современной "Школы 21", - сказал Попов и сообщил о планах открыть школу к концу 2024 - максимум в начале 2025 года. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ответ настоял на завершении работ в 2024 году. "Сергей Евгеньевич, я не сомневался, знаю ваш амбициозный характер. Думаю, что даже к 1 сентября проект будет реализован", - сказал Попов, обращаясь к Цивилеву.

В Кемерове уже определена площадка для строительства нового здания в Центральном районе города. Обучение в "Школе 21" будет бесплатным. После прохождения предварительного отборочного интенсива, в проекте сможет обучаться любой совершеннолетний желающий, кто хочет получить навыки и востребованную профессию в сфере IT.

"Школа 21" - бесплатная школа программирования от Сбера. В основе методики обучения - метод, где участники выступают в роли учителя и ученика. В настоящее время кампусы открыты в семи регионах России.

Международная научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса" проходила с 17 по 23 ноября в Кемеровской области на площадках Кемерова, Новокузнецка, Шерегеша. Всего в конференции приняли участие более 12 тысяч представителей науки, бизнеса, органов государственной власти. Кураторами стали 60 крупных российских ученых, в том числе 37 академиков Российской академии наук и Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук.

В новость внесена правка (19:11 мск) - передается с уточнением фамилии во втором абзаце. Верно: Попов. 

Теги:
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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