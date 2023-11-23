23 ноября, 14:41

Кадровый центр из Липецкой области признали лучшим в стране по итогам смотра

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что область также взяла призовые места в номинациях "Лучший специалист центра занятости населения" и "Лучший проект ЦЗН"

ЛИПЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. Кадровый центр в липецком городе Грязи признали лучшим в стране по итогам всероссийского смотра в сфере занятости. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Из 39 заявок в номинации "Лучший центр занятости России" в финал вышли семь центров занятости, первым среди них стал Грязинский отдел центра занятости населения", - сказал Артамонов. Он заметил, что также область взяла призовые места в номинациях "Лучший специалист центра занятости населения" и "Лучший проект ЦЗН". "За этим стоит большая работа, липецкая служба занятости прошла полную перезагрузку, до конца года модернизируем все кадровые центры региона", - сказал Артамонов. По его словам, смотр профмастерства в сфере содействия занятости дает возможность не только изучения, но и тиражирования самого интересного опыта работы. "Безусловно, мы рады, что наш опыт признали лучшим, и уверены, что это не последняя награда", - заметил Артамонов.

Ранее он также сообщал, что большинство центров занятости области, а именно 16 из 20, за два года участия в общероссийском пилотном проекте совместили с МФЦ "Мои документы" и полностью переформатировали их работу. В частности, карьерные центры оказывают полный комплекс услуг, включая информацию по вакансиям, данные по профобучению и мерам поддержки. Клиенты могут пройти анкетирование, чтобы выявить свои истинные потребности, тренинги по саморазвитию, также полностью поменялась работа с работодателями - за каждым из них теперь закреплен персональный менеджер. 

Теги:
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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