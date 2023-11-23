23 ноября, 15:06

Туристические рейсы через Таймыр на Северный полюс планируют запустить в 2024 году

В селе Хатанга уже отреставрирована гостиница, модернизирована взлетно-посадочная полоса местного аэропорта, появился туроператор, который формирует такие продукты, определена логистика маршрута

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Красноярского края рассчитывают наладить регулярные туристические полеты на Северный полюс через Таймыр с 2024 года. Об этом ТАСС на форуме "Российская креативная неделя - Сибирь" сообщила заместитель руководителя администрации губернатора края Юлия Филатова.

"Если все будет хорошо, а сегодня мы активно в этом направлении движемся, то уже с апреля следующего года такие полеты будут на регулярной основе вставать в сетку", - сообщила Филатова.

По ее словам, в селе Хатанга уже отреставрирована гостиница, модернизирована взлетно-посадочная полоса местного аэропорта, появился туроператор, который формирует такие продукты, определена логистика маршрута. "Осталось решить вопрос с прохождением погранконтроля, осталось решить вопрос с бортами, поскольку это все равно будет коммерческим продуктом, мы не как государство будем продавать его, будут продавать туроператоры", - подчеркнула замруководителя администрации губернатора. Филатова напомнила, что в этом году был совершен первый тестовый полет через Таймыр на Северный полюс для того, чтобы в том числе ознакомиться с инфраструктурой.

В настоящее время туристы добираются на Северный полюс через островной архипелаг Шпицберген (норвежская провинция Свальбард), откуда самолетом Ан-74 летят до ледовой базы "Барнео" и далее вертолетом Ми-8 до Северного полюса. Планируется, что полеты на полюс на Таймыре будут организованы через село Хатанга.

Хатанга - один из самых северных населенных пунктов региона, там проживают более 2 тысяч человек. Авиасообщение является единственным круглогодичным вариантом, чтобы добраться до этого населенного пункта, навигация водным путем действует месяц - с конца августа до конца сентября.

О форуме

Форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске в третий раз. Впервые такое мероприятие состоялось в ноябре 2021 года. Одной их основных тем форума стала создание локальных брендов. Мероприятия форума проходят с 23 по 25 ноября в красноярском кластере "Квадрат". 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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