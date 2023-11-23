23 ноября, 16:03

В Красноярском крае ожидают рост турпотока в регион на 10% в 2023 году

Заместитель руководителя администрации губернатора края Юлия Филатова отметила, что динамика связана в том числе и с внешнеполитическими факторами

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Красноярского края ожидают, что турпоток в регион по итогам 2023 года составит 2,2 млн поездок. Об этом ТАСС на форуме "Российская креативная неделя - Сибирь" сообщила заместитель руководителя администрации губернатора края Юлия Филатова.

"Мы надеемся выйти на 2 млн 200 тыс. поездок, которые будут совершены в край. Это будет больше, чем итоги прошлого года, на 200 тыс. То есть у нас по итогам прошлого года было чуть больше 2 млн", - сообщила Филатова. Таким образом, рост турпотока в регион составит 10%.

Она отметила, что динамика связана в том числе и с внешнеполитическими факторами. "Любое увеличение турпотока в нашей стране нельзя рассматривать отдельно от международной ситуации, от закрытия границ и разворота интереса людей к своей стране. Поэтому это 100% одна из ключевых ролей. <...> Но и второй важный фактор - край начал создавать инфраструктуру, появляются гостиницы, места показа, появляются продукты, появляется больше туроператоров. <...> Появляется больше уникальных продуктов - круизов по Енисею, арктических туров, то, чего раньше не было. Плюс увеличение событийной линейки на созданной после [Всемирной зимней] универсиады инфраструктуре", - отметила Филатова, добавив, что в регионе в последние годы наблюдаются рекордные темпы прироста турпотока.

Форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске в третий раз. Впервые такое мероприятие состоялось в ноябре 2021 года. Одной их основных тем форума стало создание локальных брендов. Мероприятия форума проходят с 23 по 25 ноября в красноярском кластере "Квадрат". 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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