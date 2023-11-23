23 ноября, 17:07

В Нью-Йорке проходит парад в честь Дня благодарения

Ульяна Полинова/ ТАСС
© Ульяна Полинова/ ТАСС

Его проводит один из крупнейших американских универмагов Macy's

© Ульяна Полинова/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Большой праздничный парад в честь Дня благодарения проходит в Нью-Йорке.

Его проводит один из крупнейших американских универмагов Macy's. Традиция берет начало в 1924 году, когда работники предприятия торговли впервые прошли по Манхэттену к 34-й улице, где расположен головной магазин этой сети. С тех пор парад проводится практически ежегодно, исключением стал лишь период Второй мировой войны. Во время пандемии коронавируса в 2020 году шествие проводилось в урезанном формате, без участия зрителей.

В четверг колонну участников парада по-прежнему формируют сотрудники Macy's, их друзья и родственники. Их сопровождают платформы на колесах, на которых установлены гигантские надувные фигуры героев сказок и мультфильмов. В этом году среди них особо выделялись пес Снупи и медведь Смоки (талисман Лесной службы США), также можно было увидеть "Спанча Боба" и символ праздника - индейку.

Количество зрителей обычно составляет до 3 млн человек. Многие взяли с собой бинокли, горячие напитки и фототехнику, некоторые пришли за несколько часов до начала парада, чтобы занять хорошее место для обзора. Компании людей и случайные прохожие поздравляли друг друга. Многие гости парада приехали из других штатов. Большая семья из штата Техас приехала на день рождения бабушки и решила заодно посмотреть парад. Пара из штата Флорида приехала в Нью-Йорк, чтобы впервые показать праздничный парад дочери.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, обстановка в районе проведения парада спокойная. Многие люди пришли с детьми. Полиция приняла повышенные меры безопасности, перекрыв многие улицы рядом с маршрутом шествия.

Президент США Джо Байден, как и год назад, позвонил одному из журналистов, освещающих парад в прямом эфире. Президент отметил, что, несмотря на разногласия в стране и за рубежом на фоне палестино-израильского конфликта, американцы "должны объединиться и относиться друг к другу немного добропорядочнее". При этом недалеко от места проведения парада малочисленная группа провела акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Демонстранты скандировали: "Свободу Палестине". Участники акции также держали плакаты с надписями: "Прекратите геноцид в Палестине", "Спасите невинных людей", "США - спонсор терроризма".

День благодарения

День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению 16-го президента страны Авраама Линкольна (1809-1865). В 1941 году Конгресс принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стали отмечать каждый четвертый четверг ноября.

Традиция зародилась еще в 1621 году, когда первые поселенцы колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили устроить праздник. На него были приглашены индейцы, которые принесли с собой диковинную для европейцев птицу - индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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