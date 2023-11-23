Аэропорты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на снегопад

Аэропорты оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московские аэропорты и подмосковный Жуковский работают штатно, несмотря на погодные условия. Об этом ТАСС сообщил представитель Росавиации.

"Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно, задержек в расписании полетов по метеоусловиям нет, уходов рейсов на запасные аэродромы нет. Аэропорты оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды", - отметил он.

Ранее столичный главк МЧС России распространил экстренное предупреждение о сильном снеге, метели, гололедице и усилении ветра до 15 м/с в столице в ближайшее время.