23 ноября, 17:39

Аэропорты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на снегопад

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

Аэропорты оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московские аэропорты и подмосковный Жуковский работают штатно, несмотря на погодные условия. Об этом ТАСС сообщил представитель Росавиации.

"Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно, задержек в расписании полетов по метеоусловиям нет, уходов рейсов на запасные аэродромы нет. Аэропорты оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды", - отметил он.

Ранее столичный главк МЧС России распространил экстренное предупреждение о сильном снеге, метели, гололедице и усилении ветра до 15 м/с в столице в ближайшее время. 

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© Информационное агентство ТАСС
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