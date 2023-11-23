Путин наградил орденами Мужества семь сотрудников "Черноморнефтегаза" посмертно

Их отметили за отвагу, проявленную при исполнении профессионального и гражданского долга

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Семь сотрудников госпредприятия "Черноморнефтегаз" награждены орденами Мужества посмертно за отвагу, проявленную при исполнении профессионального и гражданского долга, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Как следует из документа, наград удостоены оператор по исследованию скважин Олег Гуреев, мастер по исследованию скважин Станислав Калязин, машинисты двигателей Сергей Клюка и Александр Морозов, операторы по добыче нефти и газа Игорь Кудым и Евгений Ширманов, повар Денис Скворцов.

Также орденами Мужества посмертно награждены предприниматель из Крыма Василий Липецкий и водители крымской компании "Альт-эра" Илья Мелехин и Александр Рябко.

В июне 2022 года украинские военные нанесли три удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море. Всего на них находились 109 человек, 3 пострадали, 7 пропали без вести. 26 июня в Крыму подтвердили очередной обстрел платформы "Черноморнефтегаза". Работа на трех платформах "Черноморнефтегаза" была приостановлена.