В Удмуртии снимут временное ограничение движения на федеральной трассе

Людям рекомендовали без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов, а водителям, не имеющим достаточного опыта вождения в сложных погодных условиях, воздержаться от поездок

ТАСС, 23 ноября. Временное ограничение движения грузовиков на трассе М-7 "Волга" в Удмуртии, введенное из-за непогоды, будет снято в 22:30, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

"На федеральных автомобильных дорогах Удмуртской Республики с 23:30 (22:30 мск - прим. ТАСС) 23 ноября будет снято временное ограничение для движения грузового транспорта на автомобильной дороге федерального значения М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городам: Ижевск и Пермь, на всем протяжении от границы Удмуртской Республики с Татарстаном до населенного пункта Большая Соснова в Пермском крае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за снегопада на проезжей части образуется снежный накат, что усложняет дорожную обстановку в городе и на трассе. Людям рекомендуют без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов, а водителям, не имеющим достаточного опыта вождения в сложных погодных условиях, воздержаться от поездок.

Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что с 08:00 (07:00 мск) до 19:00 (18:00 мск) 23 ноября на федеральной автодороге М-7 "Волга" в Удмуртии вводится ограничение для движения грузового автотранспорта. Позднее ограничение продлили до 23:59 (22:59 мск) 23 ноября.

В Ижевске после снегопада 21 ноября обновлен суточный рекорд по осадкам - 17,6 мм. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, снежная погода сохранится и в четверг, и в ночь на пятницу. Местами по республике прогнозируют сильный снег - 20 мм и больше за 12 часов. Дорожные службы республики мобилизовали все ресурсы, сотрудники ГИБДД переведены в усиленный режим работы, также увеличено количество экипажей.