Архыз получил премию "Горы России" как лучший горнолыжный курорт

В голосовании участвовали 150 тыс. человек, отметил генеральный директор АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" Илья Виноградов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Архыз в Карачаево-Черкесии признан лучшим горнолыжным курортом страны по итогам второй национальной премии "Горы России". Об этом сообщили организаторы премии.

"Архыз - лучший горнолыжный курорт России", - представила победителя депутат Государственной думы Светлана Журова на церемонии вручения премии в Москве.

Отдельно на премии выбрали лучшие горнолыжные курорты федеральных округов. Так, курорт "Сорочаны" в Московской области стал лучшим среди горнолыжных курортов в Центральном федеральном округе, "Золотая долина" в Ленинградской области - в Северо-Западном. Курорт "Газпром Поляна" в Краснодарском крае занял лидирующую позицию в Южном федеральном округе. В Северо-Кавказском федеральном округе на первом месте оказался всесезонный курорт "Эльбрус". В Уральском федеральном округе первое место занял горнолыжный комплекс "Гора Белая", а в Приволжском - горнолыжный центр "Банное". Комплекс Шерегеш в Кемеровской области - лучший в Сибирском федеральном округе, а комплекс "Горный воздух" - в Дальневосточном.

Генеральный директор АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" Илья Виноградов отметил, что в этом году в премии приняли участие 342 представителя горнолыжной индустрии. В самом голосовании, по его словам, поучаствовали 150 тыс. человек. "Мы провели сегодня первый воркшоп по горнолыжному туризму в России. <…> Горнолыжной индустрии России при таком развитии не хватало такой премии с народным голосованием", - отметил он.

Премию в номинации Минэкономразвития "Лучший инвестиционный проект года" вручил глава ведомства Максим Решетников. Победителем стал горнолыжный курорт "Хехцир" в Хабаровском крае. "Туризм - это одна из самых эффективных точек поддержки, вложений, точек роста, это то, за счет чего мы будем развиваться и обеспечивать рост доходов, благосостояния в нашей стране", - подчеркнул Решетников.

О премии

Национальная премия "Горы России" проводится во второй раз. Участие в ней принимают представители горнолыжной индустрии со всей страны - горнолыжные курорты, отели, глэмпинги, хостелы и туроператоры. В этом году народное голосование проходило на платформе горыроссии.рф с 1 августа по 15 октября в 27 номинациях.

Организатором выступает АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" при поддержке Минэкономразвития России и комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.