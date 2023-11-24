Премьер: Румыния не готова выполнить решение ЕСПЧ о правовом статусе однополых пар

Марчел Чолаку пояснил, что это не является одним из его приоритетов

БУХАРЕСТ, 24 ноября. /ТАСС/. Румыния не готова выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о правовом статусе однополых пар. Это заявил в интервью радио Europa FM премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

"Румынское общество не готово к решению в этот момент <...>, - сказал он. - Это не один из моих приоритетов, я не думаю, что Румыния готова в этот момент. Я не темный человек, это существует, у меня нет никакой предвзятости, у меня есть друзья, которые имеют отношения с другим мужчиной, у меня нет проблем, я говорю сейчас с точки зрения премьер-министра".

В мае 2023 года ЕСПЧ предложил Румынии принять закон, признающий однополые браки. Это решение было принято после того, как румынская ассоциация ACCEPT по защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, а также некоторые частные лица подали в ЕСПЧ жалобу, в которой указывалось на нарушение румынским государством статьи 8 Европейской конвенции по правам человека, предусматривающей право на уважение частной и семейной жизни, отмечает портал hotnews.ro. Румыния должна представить ответ на содержащиеся в решении ЕСПЧ предложения до 25 марта 2024 года.