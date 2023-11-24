23 ноября, 23:06

РБК: МЧС предложило предоставлять пострадавшим от ЧС оплачиваемый выходной

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС, архив
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС, архив

Также ведомство предлагает давать отпуск на срок до пяти дней без сохранения заработной платы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. МЧС РФ предложило внести изменения в Трудовой кодекс, предоставив россиянам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, право на оплачиваемый выходной день и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством законопроект.

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Как говорится в пояснительной записке к документу, которая есть в распоряжении РБК, в ведомстве указали, что в трудных жизненных ситуациях, вызванных стихийными бедствиями или техногенными авариями, гражданам необходимо свободное время для решения семейно-бытовых вопросов, восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности. Так, в МЧС предлагают предоставлять пострадавшим в результате ЧС россиянам дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты и отпуск без сохранения зарплаты на срок до пяти дней при условии подтверждения проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, и нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества в результате ЧС. Это будет необходимо подтверждать документально посредством справок от органов местного самоуправления.

Ведомство предлагает закрепить в законодательстве право работодателя организовать процесс предоставления дополнительного выходного и отпуска "без ущерба производственному процессу", то есть по заранее составленному им графику, что окажет "положительный эффект на трудовую деятельность", отмечается в материалах к поправкам, которые будут рассмотрены 24 ноября на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Предлагаемые изменения "позволят защитить интересы как граждан, так и работодателей", считают в МЧС.

В ведомстве подтвердили РБК разработку таких поправок. "Реализация указанных направлений повысит социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволит своевременно решать семейно-бытовые вопросы и обеспечит необходимыми возможностями для восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности", - сообщили в министерстве. 

Теги:
Россия
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