В КБР на курорте "Эльбрус" закрыли канатные дороги из-за ухудшения погоды

На поляне "Азау" пасмурно, на станции "Гарабаши" отмечают метель

НАЛЬЧИК, 24 ноября. /ТАСС/. Канатные дороги на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии закрыты из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале курорта "Эльбрус".

"В связи с погодными условиями канатные дороги временно не работают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на поляне "Азау" погода пасмурная, температура воздуха достигла минус 2 градуса. На станции "Гарабаши" - метель, температура воздуха опустилась до минус 13, скорость ветра - 20 м/с.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м).