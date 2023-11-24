Детский сад на юге Москвы получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Общая площадь здания составляет 1,9 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения в районе Чертаново Южное. Общая площадь здания составляет почти 2 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба ведомства.

"Социальная инфраструктура Южного административного округа пополнилась современным детским садом. Строительство двухэтажного здания общей площадью 1,9 тыс. кв. м велось за счет средств городского бюджета. В нем располагаются пять групповых ячеек, состоящих из раздевалки, игровой, буфета и спальни, а также медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога. Для занятий предусмотрены физкультурный и музыкальный залы", - привели в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

В пресс-службе добавили, что детский сад располагается на улице Кировоградская.

Как отметил Войстратенко, посещать учреждение смогут дети с ограниченными возможностями здоровья - здание адаптировано для инклюзивного образования.

При облицовке фасада использованы оцинкованные стальные пластины, окрашенные в белый цвет. Акцент в архитектурном облике сделан на комбинированные яркие вставки. Оконные проемы увеличены для лучшей инсоляции помещений. Кроме того, на прилегающей территории для воспитанников обустроены игровые и спортивные площадки с теневыми навесами. В ходе работ по озеленению высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники. Вокруг детского сада оборудованы проезды, тротуары и пешеходные зоны, установлены малые архитектурные формы, смонтировано наружное освещение.