Высота сугробов в Москве достигла 12 см

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, такие сугробы характерны для середины декабря

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Москве в пятницу достигла 12 см, такие сугробы характерны для середины декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"В результате снегопадов в Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на 09:00 составляет - 8 см, на Балчуге - 11 см, в Тушине - 12 см. Нужно сказать, что такие сугробы по климату характерны для середины декабря", - говорится в сообщении.

В Подмосковье сугробы выросли до 15 см в Черустях. В течение дня к снежному покрову прибавится еще 3-5 см.