Уровень воды в Байкале после периода роста опустился ниже максимально допустимой отметки

Уровень воды в озере составляет 456,98 м

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Уровень воды в озере Байкал, который находится в многоводном периоде, опустился на 3 см ниже 457 м - максимально допустимой отметки, установленной постановлением правительства РФ. Однако повышенный приток в озеро сохраняется, сообщил журналистам начальник отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов Михаил Людвиг.

"В 2023 году в бассейне озера Байкал повышенная водность. Полезный приток в озеро в третьем квартале составляет 131% нормы, в четвертом квартале уже приточность прогнозируется 297% нормы. <…> Уровень воды в озере Байкал составляет на сегодня 456,98 м в тихоокеанской системе высот. Это на 3 см ниже отметки нормального подпорного уровня", - сказал Людвиг.

Как сообщил начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров, в этом году наибольший уровень Байкала был отмечен 8 октября - 457,15 м, в прошлом году он держался с 9 по 15 сентября, но на отметке 456,86 м.

Как долго Байкал будет находиться в многоводном периоде, специалисты не могут сказать, так как пока нет методик, которые бы позволяли делать такие прогнозы. Однако, как сообщил Людвиг, в связи с тем, что весной нужно будет пройти паводкоопасный период, вероятно, вновь придется повышать сбросные расходы на ГЭС Ангарского каскада, чтобы сдержать уровень Байкала. Это может грозить подтоплениями в нижнем бьефе Иркутской ГЭС. Сейчас гидроузлы работают в оптимальном режиме.

Байкал в многоводном периоде находится с 2019 года. Из-за повышения уровня озера периодически приходится увеличивать пропуск воды на гидроэлектростанциях Ангарского каскада, в том числе открывать холостой сброс, что приводит к подтоплениям. По словам специалистов, ситуация с повышенной водностью для озера не уникальная. Предыдущий многоводный период наблюдался с 1983 по 1995 год. Причина повышенной водности - осадки.