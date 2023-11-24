Для бойцов СВО в рамках проекта ОНФ "Все для победы" собрали 10 млрд рублей

На эти деньги закуплены и доставлены на передовую более 2 270 квадрокоптеров, 9 900 радиостанций разных типов, 6 500 прицелов, 1 960 генераторов, 1 280 антидронных ружей, 741 автомобиль, 176 квадроциклов, 20 800 бронежилетов и многие другие нужные на линии боевого соприкосновения вещи

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Народный фронт в рамках проекта "Все для победы" собрал 10 млрд рублей пожертвований для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе президентского движения.

Проект Народного фронта "Все для победы" был открыт в июне 2022 года.

"Народный фронт под девизом "Все для Победы" собрал 10 млрд рублей пожертвований для военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как рассказали в движении, на эти деньги были закуплены и доставлены бойцам на передовую более 2 270 квадрокоптеров, 9 900 радиостанций разных типов, 6 500 прицелов, 1 960 генераторов, 1 280 антидронных ружей, 741 автомобиль, 176 квадроциклов, 20 800 бронежилетов и многие другие нужные на линии боевого соприкосновения вещи. "Всего было сделано более 3 млн переводов, есть благотворители, которые жертвуют деньги каждый месяц", - уточнили в Народном фронте.

"Сегодня мы преодолели серьезную планку. Это очень большое достижение жителей нашей страны, они объединились и делают все, чтобы ребята в окопах чувствовали поддержку, видели, что за их спинами - вся Россия. Для оперативной доставки необходимых вещей бойцам мы открыли в Ростове-на-Дону распределительный склад площадью 5 тыс. кв. м", - рассказал глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Оказать посильную помощь бойцам на передовой и ознакомиться с подробной информацией о проекте, направленном на помощь военным подразделениям, можно на сайте "Все для победы!".