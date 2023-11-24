Россия до 2026 года выделит $15 млн на развитие системы школьного питания в Киргизии

По данным посольства РФ, с 2013 по 2023 годы страна выделила Киргизии $22 млн, благодаря чему в республике 200 тыс. детей получают горячее питание

БИШКЕК, 24 ноября. /ТАСС/. Россия до 2026 года выделит $15 млн на реализацию проекта по развитию системы школьного питания в Киргизии по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Киргизии.

"В 2023-2026 годах Российская Федерация выделит $15 млн на реализацию третьей фазы проекта по развитию системы школьного питания в Кыргызстане по линии Всемирной продовольственной программы ООН", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Там добавили, что с 2013 по 2023 годы Россия выделила Киргизии $22 млн, благодаря чему в республике 200 тыс. детей получают горячее питание, в 850 школах отремонтированы и оснащены столовые, также поставлено 4 тыс. тонн пшеничной муки и создано 3 тыс. рабочих мест для школьных поваров и работников кухни.