24 ноября, 09:37

Сбежавший из Латвии экс-депутат Рижской думы попросил политическое убежище в РФ

Руслан Панкратов неоднократно выступал в Латвии в поддержку русскоязычных жителей и против политики местных властей по отношению к русскому языку

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат Рижской думы, общественный деятель Руслан Панкратов, сбежавший из Латвии в Россию из-за угрозы уголовного преследования, попросил в РФ политического убежища.

"После побега из Латвии в Россию я в соответствии с установленным порядком прошел фильтрацию со стороны российских спецслужб. После того как все процедуры были завершены, я подал документы для получения политического убежища. Сейчас жду оформления и надеюсь на решение этого вопроса в мою пользу", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он также рассказал некоторые обстоятельства своего побега. "После того как я был обвинен в антигосударственной деятельности, сотрудники МВД Латвии отобрали и уничтожили мой паспорт и иные документы, удостоверяющие личность. Это означает, что я не мог бы никуда устроиться на работу и остался бы без средств к существованию. Я решил перебраться в Россию нелегально", - сказал он. В итоге его задержали российские пограничники.

Панкратов неоднократно выступал в Латвии в поддержку русскоязычных жителей и против политики местных властей по отношению к русскому языку. Правоохранительные органы Латвии выдвинули в отношении него обвинений: разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, преступления против человечества и оправдание геноцида. В августе 2022 года его арестовали, однако спустя пять месяцев отпустили под залог. 

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