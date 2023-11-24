24 ноября, 09:43

В Сочи канатную дорогу временно закрыли из-за ветра на горнолыжном курорте

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Работу канатной дороги временно остановили на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи из-за усиления ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

"Из за усиления ветра канатная дорога "Вершина" временно закрыта. Как только будут условия для безопасной работы, канатная дорога будет открыта", - говорится в сообщении.

Курорт "Роза Хутор" о введении ограничений из-за непогоды 24 ноября не сообщал.

В крае действует штормовое предупреждение по непогоде до 27 ноября. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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