Вуз Якутии открыл центр русского языка и культуры во Вьетнаме

Делегация СВФУ также планирует провести во Вьетнаме международную научно-практическую конференцию "Русский мир Азии"

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) открыл центр русского языка и культуры на базе Ханойского университета бизнеса и технологий (ХУБТ) во Вьетнаме, а также подписал соглашение об обмене студентами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза. Открытие центра состоялось в рамках проекта "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и образование".

"Мы подписали соглашение о запуске программы академической мобильности между университетами. Уже в следующем году первые студенты из СВФУ приедут для изучения вьетнамского языка в ХУБТ. Также и вьетнамские студенты будут приезжать в наш вуз изучать русский язык как иностранный. Кроме того, мы открыли центр русского языка и культуры, который уже начал работу", - приводит пресс-служба слова проректора по международному сотрудничеству вуза Нюргуна Максимова.

Он также пояснил, что делегация СВФУ планирует провести во Вьетнаме III международную научно-практическую конференцию "Русский мир Азии", которая соберет для обсуждения вопросов методики преподавания русского языка как иностранного и продвижения русского языка за рубежом многих ведущих экспертов-русистов из стран Азии.

Рамочное соглашение о сотрудничестве между СВФУ и Ханойским университетом бизнеса и технологий было подписано в декабре 2022 года. За этот период при поддержке вьетнамского партнера в СВФУ внедрено обучение вьетнамскому языку, а преподаватель факультета русского и корейского языков ХУБТ Хоанг Тхи Куинь приступила к обучению в аспирантуре якутского вуза.