24 ноября, 10:08

Вуз Якутии открыл центр русского языка и культуры во Вьетнаме

Делегация СВФУ также планирует провести во Вьетнаме международную научно-практическую конференцию "Русский мир Азии"

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) открыл центр русского языка и культуры на базе Ханойского университета бизнеса и технологий (ХУБТ) во Вьетнаме, а также подписал соглашение об обмене студентами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза. Открытие центра состоялось в рамках проекта "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и образование".

"Мы подписали соглашение о запуске программы академической мобильности между университетами. Уже в следующем году первые студенты из СВФУ приедут для изучения вьетнамского языка в ХУБТ. Также и вьетнамские студенты будут приезжать в наш вуз изучать русский язык как иностранный. Кроме того, мы открыли центр русского языка и культуры, который уже начал работу", - приводит пресс-служба слова проректора по международному сотрудничеству вуза Нюргуна Максимова.

Он также пояснил, что делегация СВФУ планирует провести во Вьетнаме III международную научно-практическую конференцию "Русский мир Азии", которая соберет для обсуждения вопросов методики преподавания русского языка как иностранного и продвижения русского языка за рубежом многих ведущих экспертов-русистов из стран Азии.

Рамочное соглашение о сотрудничестве между СВФУ и Ханойским университетом бизнеса и технологий было подписано в декабре 2022 года. За этот период при поддержке вьетнамского партнера в СВФУ внедрено обучение вьетнамскому языку, а преподаватель факультета русского и корейского языков ХУБТ Хоанг Тхи Куинь приступила к обучению в аспирантуре якутского вуза. 

Теги:
РоссияВьетнамРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация