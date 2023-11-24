24 ноября, 10:35,
обновлено 24 ноября, 11:17

Ректор МГИМО заявил о готовности нового учебника по истории для старших классов

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов . Александр Щербак/ ТАСС
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов
© Александр Щербак/ ТАСС

Анатолий Торкунов уточнил, что процесс внесения правок завершился

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил, что новый учебник по истории для старших классов готов, процесс внесения правок завершился.

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"По учебнику для старших классов - все теперь готово, правки внесены. Есть исправления, дополнения, в основном они непринципиальные: где-то фото поменяли, где-то подпись, мелочи. Об одной существенной правке рассказывал министр просвещения [РФ Сергей Кравцов], когда посещал Северный Кавказ, по депортации. Здесь очень деликатный вопрос", - сообщил Торкунов ТАСС.

При этом он подчеркнул, что правки в будущем будут вноситься к каждому новому изданию учебника. "Новые факты появляются, история - живое дело, всегда есть возможности для улучшения", - добавил ректор МГИМО.

Он обратил внимание, что новый учебник истории для старших классов стал первым "за все новейшее время, в который так внимательно вглядывались, вчитывались". "Три большие линейки были, что вышли в середине 10-х годов нашего века, - я вообще не помню ни одной рецензии на этот счет, ни одного замечания", - добавил Торкунов.

По его словам, следует воспринимать новое учебное пособие в качестве основы, на которую можно опираться, в том числе и для последующего углубленного изучения различных тем. "Это же государственный учебник. Его позиционируют как единственный или главный. Но я всегда говорю, что не может быть одного учебника. Зайдите в магазин и вы увидите такое количество исторической литературы", - отметил он.

"Педагог может опираться на этот учебник. Но даже в этом учебнике содержится такое количество рекомендуемой литературы, в том числе архивов разных доступных. Даже не надо ехать в архив, искать. Просто наводите телефон на QR-код и у вас все появляется. Поэтому учебник - это основа. А дальше уже все зависит от учителя и ученика, он интересуется той или иной темой, интересуется ли историей вообще, чтобы углублять свои знания", - заключил ректор МГИМО.

О новом учебнике

Глава Чечни Рамзан Кадыров 10 ноября сообщил, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов привез и представил ему переизданный школьный учебник 10-х классов по истории, где доработана глава о репрессированных народах. Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, в учебнике "теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям".

Издание по всеобщей истории и истории России для 10-11-х классов состоит из четырех книг: История России и Всеобщая история для 10-х классов, а также История России и Всеобщая история для 11-х классов. Авторами учебников по истории России выступили помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияТоркунов, Анатолий Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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