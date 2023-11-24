24 ноября, 10:44

В Хакасии обнаружили еще один очаг узелкового дерматита

Заболевших животных утилизировали

ТАСС, 24 ноября. Новый очаг узелкового дерматита скота обнаружили в Боградском районе Хакасии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства республики.

"При проведении вынужденной вакцинации крупного и мелкого рогатого скота в деревне Верх-Ерба Большеербинского сельсовета Боградского района в частном подворье был выявлен крупный рогатый скот (корова, возраст пять лет) с клиническими признаками", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что диагноз подтвердили, заболевших животных утилизировали. В деревне Верх-Ерба установили карантин.

Вспышку узелкового дерматита зафиксировали в селе Боград в начале октября. Власти ввели режим ЧС районного масштаба, а около 3 тыс. голов крупного рогатого скота, овец, коз и свиней утилизировали. Минсельхоз республики сообщал о завершении мероприятий по купированию очага заболевания. Карантин при этом сохранялся.

Нодулярный, либо узелковый дерматит - это сложное инфекционное заболевание, встречающееся как у крупного рогатого скота, так и других млекопитающих. Причиной развития заболевания у скота является поражение организма специфическим вирусом. Инфекция быстро распространяется среди животных, летальность может достигать 95%. При этом дерматит безопасен для людей, на сегодня не зафиксировано ни одного случая передачи инфекции от животных к людям. 

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РоссияХакасия
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