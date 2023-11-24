В учебник по истории для 5-го класса включат разделы по Кавказу и Алтаю

Помощник президента РФ Владимир Мединский ранее сообщал, что новые учебники по истории для школьников 5-9-х классов будут готовы к 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Разделы о Кавказе и Алтае появятся в учебнике по древней истории для 5-го класса, сообщил ТАСС ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

"Элементы российской истории будут в учебнике для 5-го класса. Потому что начинают изучать историю в 5-м классе. Древняя Греция, Древний Рим, а сейчас там будут элементы и российской истории. Алтай, Кавказ", - сказал он.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что новые учебники по истории для школьников 5-9-х классов будут готовы к 1 сентября 2024 года.