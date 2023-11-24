Глава Якутии заявил, что форум "Цифровой алмаз" станет постоянным

В 2024 году мероприятие намерены провести в Якутске

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Федеральный форум "Цифровой алмаз" станет постоянным и в 2024 году снова пройдет в Якутске. Об этом сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

"Крупнейший форум, в котором приняло участие порядка 2 тыс. человек и несколько сот гостей из других регионов, полностью проходит на внебюджетные средства, в том числе средства крупных компаний. Могу сказать, что форум становится постоянным и в следующем году тоже пройдет у нас в Якутске", - заявил Николаев.

Глава региона подчеркнул, что форум становится площадкой диалога между представителями IT, креативной экономики, лидерами цифровой трансформации и ведущими экспертами. Он также уточнил, что форум включен в план мероприятий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В работе форума принял участие глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков, который подвел итоги "Арктической стартап-экспедиции: Дальний Восток и Арктика России". Как отметил генеральный директор компании "Арктиктелеком", регионального оператора связи, Виктор Сергеев, Якутия - уникальный регион, который стал площадкой для внедрения новейших технологических решений в области телекоммуникационной инфраструктуры. "Уверен, что форум "Цифровой алмаз", как авторитетная экспертная платформа, обеспечит возможность реализации проектов по цифровизации северных и арктических территорий и этот опыт будет распространен повсеместно", - отметил Сергеев, слова которого привели в оргкомитете форума.

Федеральный форум "Цифровой алмаз" состоялся в Якутске второй год подряд. Он прошел в этом году 23 и 24 ноября. Основной площадкой выступил креативный кластер "Квартал труда". Участники обсудили цифровое и технологическое развитие страны, вопросы импортозамещения, создание отечественной киноплатформы, перспективы медиа- и IT-отрасли. Прошли сессии по четырем трекам по темам цифрового будущего, цифрового контента, геймдева и медиа.