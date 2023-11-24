24 ноября, 11:08

Глава Якутии заявил, что форум "Цифровой алмаз" станет постоянным

В 2024 году мероприятие намерены провести в Якутске

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Федеральный форум "Цифровой алмаз" станет постоянным и в 2024 году снова пройдет в Якутске. Об этом сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

"Крупнейший форум, в котором приняло участие порядка 2 тыс. человек и несколько сот гостей из других регионов, полностью проходит на внебюджетные средства, в том числе средства крупных компаний. Могу сказать, что форум становится постоянным и в следующем году тоже пройдет у нас в Якутске", - заявил Николаев.

Глава региона подчеркнул, что форум становится площадкой диалога между представителями IT, креативной экономики, лидерами цифровой трансформации и ведущими экспертами. Он также уточнил, что форум включен в план мероприятий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В работе форума принял участие глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков, который подвел итоги "Арктической стартап-экспедиции: Дальний Восток и Арктика России". Как отметил генеральный директор компании "Арктиктелеком", регионального оператора связи, Виктор Сергеев, Якутия - уникальный регион, который стал площадкой для внедрения новейших технологических решений в области телекоммуникационной инфраструктуры. "Уверен, что форум "Цифровой алмаз", как авторитетная экспертная платформа, обеспечит возможность реализации проектов по цифровизации северных и арктических территорий и этот опыт будет распространен повсеместно", - отметил Сергеев, слова которого привели в оргкомитете форума.

Федеральный форум "Цифровой алмаз" состоялся в Якутске второй год подряд. Он прошел в этом году 23 и 24 ноября. Основной площадкой выступил креативный кластер "Квартал труда". Участники обсудили цифровое и технологическое развитие страны, вопросы импортозамещения, создание отечественной киноплатформы, перспективы медиа- и IT-отрасли. Прошли сессии по четырем трекам по темам цифрового будущего, цифрового контента, геймдева и медиа. 

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация