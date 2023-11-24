24 ноября, 10:59

В больницах Подмосковья заменили более 60 устаревших рентген-аппаратов

Приобретение нового оборудования проводится в рамках региональной трехлетней программы замены аналоговой тяжелой техники на цифровую

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Свыше 60 единиц цифрового рентгеновского оборудования приобрели для медучреждений Московской области взамен старой аналоговой техники. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Для качественной диагностики важно оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием. Поэтому мы продолжаем заменять устаревшую тяжелую технику на современную. "Цифра" имеет ряд преимуществ. Это и скорость исследования, и низкая лучевая нагрузка. Кроме того, результат диагностики загружается в электронную карту пациента. С начала действия программы по замене аналоговой техники мы обновили уже 61 рентгеновский аппарат", - привели в материале слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что приобретение нового оборудования проводится в рамках региональной трехлетней программы замены аналоговой тяжелой техники на цифровую. Так, к примеру, обновленный рентген-кабинет открылся в Электростальской больнице.

В министерстве подчеркнули, что медтехника приобретена в рамках нацпроекта "Здравоохранение". 

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