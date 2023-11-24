В Подмосковье обустроили более 60 км новых тротуаров с начала года

Наибольший объем работ по строительству провели в Коломенском, Дмитровском и Орехово-Зуевском округах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Свыше 60 км новых тротуаров обустроили в 28 городских округах Московской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Работы завершили в 28 округах Подмосковья, всего построили более 50 тротуаров общей протяженностью свыше 60 км. Для комфорта маломобильных граждан новые объекты - с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой. Наибольший объем работ по строительству провели в Коломенском, Дмитровском и Орехово-Зуевском округах", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе подчеркнули, что работы проходили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". План на текущий год завершен.

Как рассказали в министерстве, в Коломенском округе в этом году построили больше 9,5 км новых тротуаров. В частности, работы прошли на ул. Ленина в Озерах. В Дмитровском округе обустроили более 6 км новых тротуаров: на ул. Восточной Объездной Дороге от ул. Пушкинской до ул. Космонавтов, на участке от ул. Веретенников до ул. Высоковольтной и на участке от Рогачевского шоссе до поселка Овсянниково. Также свыше 6 км тротуаров построили в Орехово-Зуевском городском округе.