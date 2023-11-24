На федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Югре ограничили движение

Такие меры приняты из-за гололеда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноября. /ТАСС/. Ограничения движения введены из-за гололеда в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

"В Нефтеюганском районе ограничено движение для всех видов автомобильного транспорта на участке с 572-го до 643-го км федеральной автодороги Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск и по одной полосе с 643-го до 698-го км", - сказано в сообщении.

Отмечается, что меры приняты из-за гололеда и будут сняты после нормализации погоды и расчистки трассы.