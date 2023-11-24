24 ноября, 12:47

На федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Югре ограничили движение

Такие меры приняты из-за гололеда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноября. /ТАСС/. Ограничения движения введены из-за гололеда в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

"В Нефтеюганском районе ограничено движение для всех видов автомобильного транспорта на участке с 572-го до 643-го км федеральной автодороги Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск и по одной полосе с 643-го до 698-го км", - сказано в сообщении.

Отмечается, что меры приняты из-за гололеда и будут сняты после нормализации погоды и расчистки трассы. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация