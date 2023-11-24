24 ноября, 12:53
Военная операция на Украине

В фонде "Защитники Отечества" работают более 200 ветеранов и членов семей участников СВО

Всего, по словам председателя фонда Анны Цивилевой, в 89 филиалах работает 2 330 социальных координаторов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудниками фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в общей сложности стали более 200 ветеранов боевых действий и членов семей погибших участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила председатель фонда Анна Цивилева на пресс-конференции в ТАСС.

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"В настоящее время членами нашей команды являются 164 ветерана боевых действий, в том числе имеющих инвалидность, и плюс 63 члена семей погибших участников СВО. Мы очень много ездим, встречаемся с ребятами, мамами, вдовами и, как правило, после каждой встречи несколько человек изъявляют желание присоединиться к нашему фонду и стать частью нашей команды. Мы очень это приветствуем, потому что эти люди очень востребованы и понимают чаяния тех, с кем нам приходится работать - это основная наша опора сейчас", - рассказала она.

Всего, по словам председателя фонда, в 89 филиалах работает 2 330 социальных координаторов. Цивилева напомнила, что фонд оказывает всестороннюю помощь ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. В частности, оказывает содействие в медицинской помощи, социальной реабилитации, санаторно-курортном лечении, обеспечении лекарственными средствами и протезами, а также оказывает психологическую помощь. Кроме того, фонд помогает проходить обучение и устраиваться на работу, вовлекает ветеранов в паралимпийское движение и организует культурные и патриотические мероприятия.

"За время работы суммарно в 89 филиалов поступило 422 тыс. обращений - это огромное количество вопросов, с которыми мы работаем. Большинство вопросов касается именно назначения мер социальной поддержки, денежных выплат, связанных с участием в СВО, получением удостоверения ветерана боевых действий. И хотя мы не являемся профильными ведомствами, которые выдают эти удостоверения, мы понимаем, что как служба одного окна мы можем оказать содействие в оформлении документов и зачастую привозим их в Министерство обороны, и Министерство труда [РФ] для решения той или иной задачи", - рассказала Цивилева.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. С 1 июня он начал работать во всех регионах России. 

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РоссияВоенная операция на Украине
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