На севере Таджикистана двум школам передали 1,5 тыс. учебников из РФ

Книги получили начальные классы лицея в городе Канибадам и библиотека международной школы в Исфаре

ДУШАНБЕ, 24 ноября. /ТАСС/. Школам в Согдийской области на севере Таджикистана безвозмездно передали 1,5 тыс. учебников из России. Об этом сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.

"Русский дом в Худжанде передал в дар книги двум школам Согдийской области. 800 учебников получили начальные классы лицея №1 имени М. Бабаханова города Канибадам, а библиотека международной школы "Контакт интернэшнл" Исфары пополнилась на 700 экземпляров учебной литературы по русскому языку, литературе, истории, биологии, химии и информатике", - говорится в сообщении.

В церемонии передачи также приняли участие сотрудники генерального консульства РФ в Худжанде.

Россия регулярно передает книги и учебную литературу школам Таджикистана, где ведется преподавание на русском языке. Нехватку учебников в пяти таких школах, открытых в 2022 году, отмечал президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером республики Эмомали Рахмоном во время его официального визита в Москву 21-22 ноября. Путин сообщил, что РФ будет ежегодно выделять по 200 млн рублей на закупку учебников для этих школ.

Рахмон после встречи сообщил о заинтересованности в работе по этому направлению с Россией с учетом нехватки учебных пособий на русском языке, который в Таджикистане имеет конституционный статус языка межнационального общения.