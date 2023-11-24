В Минздраве заявили, что большинство зарубежных фармкомпаний продолжают работать в России

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил, что министерство заинтересовано в повышении нагрузки на отечественные клинические базы, в том числе через совместные проекты с дружественными странами

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Подавляющее большинство зарубежных фармацевтических компаний продолжают работать в России, отметил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"У нас <…> подавляющее большинство зарубежных производителей продолжают работать, и это озвучивалось на уровне руководства правительства в отношении тех компаний, которые сохраняют бизнес в России, продолжают локализацию, клинические исследования", - сказал он на I Съезде Российской ассоциации аптечных сетей.

По словам Глаголева, Минздрав России не ограничивал проведение клинических исследований. Он добавил, что министерство заинтересовано в повышении нагрузки на отечественные клинические базы, в том числе через совместные проекты с дружественными странами. Вместе с тем Минздрав - сторонник расширения мер поддержки российской индустрии, пояснил замминистра.