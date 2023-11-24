24 ноября, 14:49

Мединский: учебник истории для 5-9 классов нужно дополнить портретами и фактами к ним

Председатель Российского военно-исторического общества сообщил, что в учебниках будут вставки с наиболее интересными фактами о личности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и один из авторов нового учебника по истории Владимир Мединский планирует уделить особое внимание историческим портретам в новом учебнике для 5-9-х классов. Предполагается, что это будет выглядеть как отдельная колонка с наиболее интересными фактами о личности, сообщил он на встрече с учителями истории в Российском государственном педагогическом университете им. Герцена в Санкт-Петербурге.

"У меня есть такая мысль, я постараюсь воплотить ее сейчас в учебниках для 5-9-х классов. Убеждаю в этом авторов, если не получится, то сам буду дописывать. Я хочу в этих учебниках поместить побольше людей, просто будут вставки, как это было в советской детской исторической энциклопедии, там были колонки справа - исторические портреты. <…> Если вы поддержите, то мы этих разных исторических портретов не только правителей, но и ученых, деятелей культуры постараемся вставить побольше, заодно свяжем учебник сразу с литературой, с физикой, химией, географией, станет сразу понятно, как они все друг с другом соотносятся", - сказал он.

По словам Мединского, небольшим рассказом стоит выделить историческую личность, даже если она упоминается в тексте один раз.

Ранее сообщалось, что новые учебники по истории для школьников 5-9-х классов будут готовы к 1 сентября 2024 года. 

Теги:
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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