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Новый год и Рождество

БЖД назначила более 140 дополнительных поездов на новогодние праздники

Более 50 из них назначили в Россию

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Белорусская железная дорога (БЖД) назначила более 140 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, в том числе более 50 - в Россию. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД.

"На период с 22 декабря 2023 года по 9 января 2024 года уже назначено 144 дополнительных поезда в межрегиональном и международном сообщениях", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что это сделано в целях удовлетворения спроса на железнодорожные перевозки и организации доставки пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников.

В международном сообщении с Россией БДЖ во взаимодействии с ОАО "РЖД" дополнительно назначила 54 поезда по популярным у пассажиров направлениям: Минск - Москва, Брест - Москва, Полоцк - Москва и Минск - Санкт-Петербург. По территории республики в этот период будут курсировать 90 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам.

В БЖД добавили, что работа по назначению дополнительных поездов в международном и межрегиональном сообщениях продолжается. 

Теги:
БелоруссияРоссияНовый год и Рождество
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