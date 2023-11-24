24 ноября, 14:50

Премьер-министр Абхазии провел рабочую встречу с гендиректором ТАСС

Стороны договорились об укреплении взаимного сотрудничества

СУХУМ, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова. Стороны договорились об укреплении взаимного сотрудничества.

Встречу с премьер-министром Абхазии Кондрашов начал с поздравлений с 30-летием победы и независимости Абхазии и 15-летием ее признания Россией.

"Эти юбилейные даты нашли самое широкое отражение в новостях на ленте и в публикациях на сайте ТАСС. Скажу больше - наше агентство представлено в республике почти четверть века, то есть практически вся история становления современной Абхазии освещалась ТАСС. <...> Уверен, что наше сотрудничество в будущем будет таким же крепким и взаимным, и наш собственный корреспондент в Абхазии будет передавать только самые интересные и важные новости о жизни республики", - сказал Кондрашов.

По его словам, только в 2023 году на ленты ТАСС об Абхазии выпущено порядка 550 сообщений.

Премьер-министр Абхазии в свою очередь назвал визит гендиректора ТАСС в республику символичным. "В самые тяжелые годы журналистская братия была рядом с нами, приезжали с разных каналов, всегда была рабочая атмосфера, давали объективную информацию о происходившем в Абхазии в те времена. Мы обязаны сохранить эти отношения и всячески будем этому способствовать. <...> Прием, который мне организовали там (в Москве - прим. ТАСС) в мой первый официальный визит после выборов (в 2011 году - прим. ТАСС), был очень важным, и главным организатором был [первый заместитель генерального директора ТАСС] ]Михаил Соломонович Гусман", - отметил Анкваб.

На встрече премьер-министра и генерального директора ТАСС присутствовали посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководитель абхазского представительства Россотрудничества Дмитрий Федотов, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, члены делегации ТАСС.

Визит руководителя ТАСС в Сухум

До начала встречи гендиректор ТАСС возложил цветы к Мемориалу славы, посетил Музей боевой славы им. В. Г. Ардзинбы в Сухуме, мемориальную доску фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева.

Кондрашов прибыл в Сухум для участия в церемонии награждения победителей второго конкурса журналистов "Взгляд-2023". В конкурсе приняли участие 33 журналиста республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, Абхазского телевидения и независимого телеканала "Абаза-ТВ", информационных агентств, блогеры, фотокорреспонденты и студенты Абхазского госуниверситета. Победителей определяли в пяти номинациях: статья, репортаж, очерк, интервью и фоторепортаж. Первые места заняли статья Бадрака Авидзбы ("Спутник-Абхазия"), интервью Лианы Эбжноу ("Абаза-ТВ"), фоторепортаж Эльзы Чанбы, очерк Асмат Цвижбы ("Спутник-Абхазия") и репортаж Рады Чачавы (Абхазское телевидение). 

Теги:
АбхазияРоссияАнкваб, Александр ЗолотинсковичКондрашов, Андрей Олегович
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