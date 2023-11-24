24 ноября, 15:17

Участника СВО из Химок наградили медалью Суворова

Младший сержант Владимир П. был представлен к награде за грамотные и точные действия, которые привели к уничтожению техники и минометного расчета противника

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Медаль Суворова вручили участнику специальной военной операции из подмосковных Химок за грамотные и точные действия, которые привели к уничтожению техники и минометного расчета противника. Об этом сообщила пресс-служба городского округа.

"Участника специальной военной операции из городского округа Химки отметили государственной наградой - медалью Суворова. Младший сержант Владимир П. исполняет обязанности командира орудия. Он был представлен к награде за грамотные и точные действия, которые привели к уничтожению техники и минометного расчета противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что химчанин с детства интересовался военным делом. Как только начали набирать добровольцев, он проявил желание принять участие в специальной военной операции. Под его руководством была уничтожена диверсионно-террористическая группа и несколько единиц бронированной техники. Таким образом, наступление противника было остановлено.

В настоящее время он находится в отпуске, но уже в конце ноября вернется для исполнения боевых задач в зону СВО.

"Администрация городского округа Химки проводит регулярную работу по разъяснению условий прохождения срочной службы по контракту в вооруженных силах Российской Федерации, о выплатах денежного довольствия, льготах преференциях, закрепленных законами нашей страны", - привели в тексте слова замначальника управления территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Химки Сергея Максимова.

В администрации напомнили, что при участии в СВО жители региона получают денежное довольствие в соответствии с воинским званием и должностью - более 200 тыс. рублей. В процессе обучения гражданам ежемесячно выплачивают 46-80 тыс. рублей. При заключении контракта на год предусмотрена единовременная выплата в размере 600 тыс. рублей. 

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