В Петербурге вдвое увеличат число электричек с "автобусным" интервалом движения

Тактовые электрички позволяют сделать поезда органичной частью системы городского транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Система движения электричек, курсирующих с "автобусным" интервалом в 10-20 минут, в Петербурге в 2024 году должна быть расширена в два раза, сообщил ТАСС генеральный директор "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" Артем Мирон. Сейчас в городе действует всего две ветки таких электричек с плотным графиком, в декабре откроется направление на Красное село, а в следующем году запустят линию в курортный Сестрорецк.

"Мы планируем запустить тактовое движение на Красное село, это с 11 декабря. В планах, мы с коллегами тоже обсуждаем, следующим этапом - 2024 год, Сестрорецк. Проект пока в работе, со службой движения нужно проработать, по подвижному составу, это более долгоиграющий проект", - рассказал Артем Мирон.

Тактовые электрички позволяют сделать поезда органичной частью системы городского транспорта, объединенной с автобусами, трамваями, троллейбусами и метрополитеном удобным графиком и пересадками. Подобные системы, которые задействуют электрички в качестве удобного и быстрого внутригородского транспорта, действуют в Берлине и других городах Европы и позволяют пассажирам сэкономить время в пути, а городским властям - использовать потенциал железных дорог для перемещений внутри мегаполиса.

"По большому счету все наши направления завязываются с метрополитеном. Плюс мы с городом прорабатываем, с комитетом по транспорту, чтобы они наблюдали изменения потоков и с учетом этого при необходимости принимали решения по корректировке маршрутной сети. Это все делается за счет анализа, если усредненно взять, у нас тактовое движение +14% показало в прошлом периоде, значит востребованность есть", - отметил Артем Мирон.

Первый тактовый маршрут с интервалом движения каждые 10 минут был открыт на линии между Петербургом и Павловском в декабре прошлого года, второй - между Петербургом и Ораниенбаумом был запущен в мае этого года. На линии с Ораниенбаумом запуск тактового движения обеспечил прирост количества пассажиров на 15% в сравнении с 2022 годом и на 30% - в сравнении с 2019.

Ранее начальник ОЖД Виктор Голомолзин также говорил ТАСС, что компания совместно с городом прорабатывает проекты по запуску железнодорожных диаметров D1 и D2, которые должны связать Ораниенбаум напрямую с Сестрорецком, а Гатчину - с приозерским направлением. Это позволит пассажирам ездить внутри города и области без пересадок, а также разгрузит часть пассажиропотока и предоставит возможность для запуска новых электричек в тактовом режиме.