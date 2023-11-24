В Австрии вышла сатирическая компьютерная игра о пути экс-канцлера Курца к власти

Игроку предлагается подкупать журналистов и сразиться с министерством юстиции, чтобы добиться поста канцлера

ВЕНА, 24 ноября. /ТАСС/. Австрийская сатирическая газета Die Tagespresse выпустила компьютерную игру, посвященную бывшему канцлеру Себастьяну Курцу, в отношении которого сейчас ведется процесс по делу о даче ложных показаний. Игроку предлагается подкупать журналистов и сразиться с министерством юстиции, чтобы добиться поста канцлера.

"Задача простая: помочь амбициозному вундеркинду Себастьяну устранить противников и завоевать ведомство канцлера", - говорится в описании от создателей игры.

Игра в жанре платформер - когда главному герою нужно прыгать по платформам, перепрыгивать через препятствия и собирать предметы - выполнена в пиксельной графике. Основным противников являются журналисты, которые пытаются "очернить" политика и закидать его помидорами. Для борьбы с ними игроку предлагается бросаться в репортеров "деньгами из министерства финансов".

В случае успешного прохождения трех уровней игроку обещают "наконец-то попасть в ведомство канцлера и начать проводить новую политику". Однако перед этим нужно сразиться с Минюстом Австрии, главным противником в игре.

Курц возглавлял правительство Австрии в 2017-2021 годах. Политик занял пост канцлера, когда ему был 31 год, за что получил прозвище "вундеркинд".

Сейчас Курца подозревают в даче ложных показаний в ходе парламентского расследования о назначении руководства австрийского государственного холдинга OeBAG, который распоряжается инвестициями государства в капитале компаний. По мнению прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, в ходе допроса в парламентском комитете в 2020 году Курц предоставил неверные сведения, отвечая на вопрос о его возможной роли в назначении главой OeBAG его доверенного лица Томаса Шмида. Тогда Курц заявлял, что был проинформирован о ходе подбора претендента на должность главы OeBAG, но не участвовал в выборе напрямую. Позже стало известно об электронной переписке Курца, которая заставила прокуратуру сомневаться в правдивости слов политика.