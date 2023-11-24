24 ноября, 17:37

Жителям Омской области рекомендовали оставаться дома из-за очень сильного ветра со снегом

Автомобилистам спасатели рекомендовали переждать непогоду, машины припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций

ОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Омской области рекомендовало жителям региона оставаться дома из-за очень сильного ветра со снегом. Предупреждение выставлено в Telegram-канале управления.

"По данным синоптиков в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца ночи 25 ноября 2023 года местами по Омской области ожидается опасное явление - очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, осадки, местами сильные (снег, мокрый снег), метель, отложение мокрого снега, гололедные явления. По возможности оставайтесь дома, закройте окна и балконные двери", - говорится в сообщении.

Автомобилистам спасатели рекомендовали переждать непогоду, машины припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Ранее Сибуправтодор сообщил, что дорожные службы Омской области переведены на усиленный режим работы. 

Теги:
РоссияОмская область
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