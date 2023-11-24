24 ноября, 18:26

Студенты из Пензы разработали программу, дающую рекомендации по первой медпомощи

С помощью программы человек также сможет быстро сориентироваться, в каком направлении нужно ехать в то или иное медучреждение

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Студенческий коллектив Пензенского государственного университета разработал программу, дающую рекомендации по оказанию первой медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобрнауки России.

"В Пензенском государственном университете студенческий коллектив разработал программу, которая дает рекомендации по первой медицинской помощи и помогает искать ближайшие медучреждения с необходимыми специалистами", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что авторы разработки написали два модуля. "Первый - это нейросеть, которая умеет обрабатывать фото пользователей и определять, с какой проблемой они столкнулись. Для уточнения диагностики дополнительно проводится анкетирование. Второй модуль - это поиск необходимого врачебного кабинета в любой стране", - говорится в сообщении.

С помощью программы человек сможет быстро сориентироваться, в каком направлении нужно ехать в то или иное медучреждение. Кроме того, разработка поможет провести первые манипуляции пациенту до приезда врачей. Оба модуля встроены в программу, написанную для операционной системы Android.

Разработчики считают, что приложение будет полезно тем людям, которые путешествуют и оказались в сложной ситуации в чужом государстве. По информации Минобрнауки России, приложение рассчитано на жителей разных стран. "Сейчас основной его язык - английский. Ведется работа по переводу на русский, а в дальнейшем и на другие языки", - уточняется в телеграм-канале ведомства. 

Теги:
РоссияПензенская область
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