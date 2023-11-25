В Мордовии разработают программу сохранения мужского здоровья

Ее планируют внедрить в 2024 году

ТАСС, 25 ноября. Власти Мордовии планируют для улучшения демографической ситуации со следующего года внедрить программу сохранения мужского здоровья, в том числе внедрять диспансеризацию, заниматься ранним выявлением андрологических заболеваний и бесплодия. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов.

"Важнейшим фактором, влияющим на демографию, является мужское здоровье. Мордовия ежегодно теряет около полутора процентов трудоспособных мужчин. Для решения проблемы правительству республики совместно с работодателями предстоит разработать программу сохранения мужского здоровья, нацеленную на формирование культуры здоровья на семейном и корпоративном уровне", - сказал Здунов во время оглашения послания депутатам Госсобрания республики.

По его словам, необходимо создавать на предприятиях врачебные и фельдшерские пункты, внедрять программы диспансеризации, заниматься репродуктивным здоровьем мужчин, ранним выявлением андрологических заболеваний и бесплодия. "Это предполагает непрерывную систему профилактических осмотров, начиная с детских садов и школ. База и компетенции для этого есть - центр "Мужское здоровье", поддержку в этом вопросе республике оказывает НИИ имени Лопаткина во главе с руководителем Олегом Ивановичем Аполихиным. В следующем году совместными усилиями будет запущена реализация соответствующей программы", - рассказал глава Мордовии.

Он отметил, что такие меры помогут обеспечить прирост населения Мордовии, чего в республике не было уже почти 30 лет. По словам Здунова, с начала текущего года показатель смертности населения снизился более чем на 11%. "Необходимо сохранить статус мордовского народа как крупнейшего финно-угорского народа России", - подчеркнул глава республики.

По словам Здунова, в республике 35% мужчин умирают в трудоспособном возрасте, причем в возрасте 40-60 лет 80% умирают внезапно, из них 74% - на рабочем месте. Среднестатистический житель республики в 44% случаев имеет повышенное давление, в 30% страдает ожирением, в 39% имеет низкую физическую активность, 28% курит.