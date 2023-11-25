25 ноября, 03:03

В Москве ожидаются снег и до 3 градусов мороза

Атмосферное давление составит примерно 730 мм ртутного столба

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, местами гололедица и температура воздуха до минус 3 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 1-3 градуса мороза, в ночь на воскресенье - до минус 7 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 730 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах минус 5 - нуля градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация