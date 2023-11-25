В Москве ожидаются снег и до 3 градусов мороза

Атмосферное давление составит примерно 730 мм ртутного столба

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, местами гололедица и температура воздуха до минус 3 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 1-3 градуса мороза, в ночь на воскресенье - до минус 7 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 730 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах минус 5 - нуля градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.