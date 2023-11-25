Концессионер заявил, что нарушения на стройплощадке моста на Оби не влияют на конструкцию

Готовность объекта составляет около 75%

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Выявленные Сибирским управлением Ростехнадзора нарушения при строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске, не влияют на конструкцию моста, утверждают в пресс-службе компании-концессионера, возводящей объект ГК "ВИС".

"Речь идет о плановой проверке, которые проводятся на регулярной основе. Никаких нарушений, влияющих на конструктив моста, не выявлено. Все обозначенные нарушения касаются необходимости внесения примененных при строительстве решений в проектную документацию", - говорится в сообщении. Уточняется, что все решения согласованы проектировщиками в рабочей документации. Указанные в сообщении Ростехнадзора нарушения относятся к оформлению документов и устраняются в рабочем порядке. Работы по результатам проверки не останавливались, отметили в пресс-службе.

Ранее в сибирском управлении Ростехнадзора сообщили ТАСС, что при строительстве моста выявили нарушения требований законодательства.На контроле ведомства находится устранение 17 нарушений.

О спорах вокруг строительства моста

Движение по мосту планировалось открыть в декабре 2022 года, а завершить работы - в начале 2023 года, позднее срок ввода моста в эксплуатацию несколько раз переносили. В региональном Минтрансе сообщили, что вопрос исполнения концессионером ООО "Сибирская концессионная компания" (входит в группу "ВИС") своих обязательств будет решаться в суде. В компании в свою очередь сказали, что активные работы по строительству моста приостанавливали из-за заморозки части финансирования. По данным Минтранса, общая строительная готовность составляет порядка 75%.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, региональный Минтранс требует от концессионера следовать проектно-сметной документации, которая имеет положительное заключение Главгосэкспертизы России. Предметом спора стало использование концессионером труб для канализационных коллекторов, отводящих сток с обеих сторон моста, с менее надежными техническими параметрами и материалами и более коротким сроком службы, чем предусмотренные проектно-сметной документацией. В Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается три исковых заявления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области к ООО "СКК".